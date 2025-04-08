«Салават Юлаев» одержал решающую победу над «Сибирью»

«Салават Юлаев» принимал новосибирскую «Сибирь» в седьмом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Пара «Салават» и «Сибирь» была последней, в которой выявляли победителей серии. Хозяева «Уфа-Арены» не хотели отдавать победу, «юлаевцы» проявили на льду настоящий башкирский характер. Первый период игры вышел безголевым, подробности далее.