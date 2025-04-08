В Башкирии высадят более 70000 деревьев

В Башкортостане начали выкапывать саженцы хвойных деревьев с полей для последующей посадки в лесном фонде. Только на территории Нуримановского района посадят 32 гектара леса. В рамках приближающейся акции «Зеленая Башкирия» жители республики высадят больше 70 тысяч деревьев.
Чем меньше саженец, тем лучше он приживется. А как известно, правильная копка сосны и ели — уже залог успеха. Работники лесхоза вышли на поля вовремя — хорошая погода позволит оперативно собрать и «упаковать» двухлетние хвойные деревья.
Всего в этом году в Нуримановском районе республики посадят 32 гектара леса. Основной упор делают на культивировании ценных хвойных пород — сосны и ели. Остальные деревья, в основном, появляются самосевом. На отдельном участке уже во всю растут окрепшие хвойные саженцы.
Эти сосны еще в двухлетнем возрасте высадили 4 года назад, на территории более трех гектаров вскоре расположится большой сосновый лес. Например, эта сосна через 10 лет станет выше человека.
135 новых тематических аллей появятся в республике в рамках ежегодной акции «Зеленая Башкирия». Традиционно она проводится весной и осенью. Первый этап стартует уже 19 апреля. Так, жители региона высадят порядка 8 тысяч крупномеров и 70 тысяч других саженцев. Накануне на оперативном совещании правительства Радий Хабиров подчеркнул, что компенсация позволит сохранить леса Башкортостана.
Так, перед лесной отраслью стоит задача полностью восстанавливать вырубленные леса. Также с 18 апреля Башкортостан присоединится к международной акции «Сад памяти» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества в республике высадят около 2 млн деревьев на 85 участках.