В Уфе прошёл волейбольный турнир памяти диктора Ахата Муртазина

Традиционный ежегодный турнир памяти известного диктора Ахата Муртазина прошел в Уфе. Мероприятие уже стало доброй традицией, на волейбольной площадке коллеги-журналисты, друзья и родственники Ахата Мутагаровича встретились в шестой раз.

Ахат Муртазин всегда находил время в своем плотном графике для спортивных соревнований. Хотя рабочий день диктора начинался в 6 утра и заканчивался глубокой ночью. И так почти 40 лет. Новости всегда выходят в прямом эфире, а это серьезный труд и работа над собой. Ахата Муртазина не стало весной 2018 года. Волейбол был его любимым видом спорта.