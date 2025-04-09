В Башкирии около 60 жителей заразились мышиной лихорадкой

Около 60 жителей Башкортостана с начала года заразились мышиной лихорадкой. По словам специалистов Роспотребнадзора, заболевают геморрагической лихорадкой те, кто открывает дачный сезон и занимается лесозаготовкой. Подвержены риску прежде всего жители юго-западной части республики, а также городов Октябрьский, Туймазы, Уфа и Уфимского района.