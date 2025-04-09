В Башкирии подъём воды зафиксирован на трёх реках

В Башкирии специалисты Госкомитета по ЧС продолжают следить за паводковой ситуацией в регионе.
За последние сутки поступило 2 сообщения, связанных с подтоплениями. На контроле продолжают находиться 2 ситуации в Уфе и Чишминском районе.
Наибольшие подъемы уровня воды наблюдаются:
— на реке Нугуш в хуторе Андреевский Мелеузовского района, уровень воды за сутки поднялся на 40 см, текущий уровень 237 см, выход реки на пойму 410;
— на реке Белой в Ишимбае Ишимбайского района республики,`динамика уровня воды за сутки +26 см, текущий уровень 170 см, выход реки на пойму 415;
— на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района республики, уровень воды за сутки поднялся на 25 см, текущий уровень 304 см, выход реки на пойму 500 см.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.