В Башкирии подъём воды зафиксирован на трёх реках

В Башкирии специалисты Госкомитета по ЧС продолжают следить за паводковой ситуацией в регионе.

За последние сутки поступило 2 сообщения, связанных с подтоплениями. На контроле продолжают находиться 2 ситуации в Уфе и Чишминском районе.