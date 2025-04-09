В Уфе 6-летний ребенок попал под колеса автомобиля

В Уфе водитель «Лады Нивы» сбил 6-летнюю девочку. Согласно информации городской ГАИ, 68-летний мужчина ехал по улице Калинина в сторону улицы Александра Невского. Девочка в этот момент переходила дорогу в неразрешенном месте. Мужчина не успел среагировать и допустил наезд на ребенка.
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с различными травмами. После оказания помощи ее отпустили домой в сопровождении взрослых.
В связи с происшествием сотрудники ГАИ начали административное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.
Фото: ГАИ Уфы.