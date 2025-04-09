В Башкирии бдительный гражданин помог задержать пьяную автоледи

Автоледи нарушала правила дорожного движения на трассе Старосубхангулово – Кага возле деревни Старомусятово. 45-летняя местная жительница не имела при себе документов и находилась в состоянии опьянения. Медосвидетельствование показало 0,463 мг/л алкоголя выдыхаемом воздухе.

Кроме того, выяснилось, что у женщины никогда не было водительского удостоверения. Более того, в январе текущего года её уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. В этот раз ей грозит уголовная ответственность.