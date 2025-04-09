В Башкирии зафиксирован случай заболевания корью

В Башкирии зарегистрирован случай заболевания корью, подтвердили в городской больнице № 1. Вирус был выявлен у 10-летнего мальчика из Октябрьского во время весенних каникул.
Ребёнку была предоставлена необходимая медицинская помощь. Его госпитализировали в клинико-диагностический инфекционный центр Туймазинской ЦРБ.
Врач-эпидемиолог Нелли Мухаметова отметила, что, учитывая длительный инкубационный период кори, в первые 72 часа были проведены противоэпидемические меры в контактных очагах.
Корь — это острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём и обладающее высокой степенью заразности. Возбудитель болезни — вирус из семейства парамиксовирусов, который легко переходит от одного человека к другому при кашле, чихании или разговоре.
Инкубационный период может длиться от 7 до 14 дней. Заболевание начинается с симптомов, напоминающих простуду: высокой температуры, кашля, насморка, конъюнктивита, а затем возникают характерные кожные высыпания на коже.
Корь может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей и людей с ослабленной иммунной системой. Среди них — пневмония, отит, энцефалит и в редких случаях летальный исход. Единственным надежным способом профилактики остаётся вакцинация.