«Салават Юлаев» прошёл во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

Накануне на домашнем льду уфимская команда одолела новосибирскую «Сибирь» в седьмом матче серии – 2:1. Подробности решающей встречи – в нашем сюжете.

Первая хорошая новость для болельщиков «Салавата Юлаева» пришла еще до начала решающей игры серии. В заявку попал лучший снайпер и бомбардир команды Джошуа Ливо. В каждом матче этой серии первые минуты лучше получались у новосибирской команды. Седьмая игра не стала исключением.

Первый период начался с тревожного для уфимцев эпизода. После броска с подставлением шайба прошила Самонова и покатилась в ворота. Судьи зафиксировали взятие, но эпизод получился спорным и потребовал видеопросмотра. В результате было принято решение, что шайба не полностью пересекла линию ворот. Тут же команда Вадима Епанчинцева получила большинство после нарушения Науменкова. В этой серии у «Сибири» было почти 39 процентов успешных попыток реализации лишнего. Но на этот раз юлаевцы сумели выстоять.

Счет был открыт во втором периоде. Нападающий «Салавата» Денис Ян, для которого серия складывалась не лучшим образом, отправил шайбу в ворота Костина с передачи Шелдона Ремпала. Вторую шайбу в ворота «Сибири» организовал Джошуа Ливо. Его неожиданной передачей из-за ворот воспользовался Скотт Уилсон, который на пятаке переиграл своих опекунов. Команда Вадима Епанчинцева с пользой провела второй перерыв. На 20-й секунде третьего периода «Сибирь» сократила отрыв.

Пропущенная шайба заставила «Салават» заметно нервничать. Худшее, что могли сделать игроки уфимцев, – нарушить правила. Если бы «Сибирь» получила большинство, минимальный перевес почти наверняка бы растаял. Но удаление в первом периоде так и осталось у «Салавата» единственным.

В концовке новосибирцы попытались спасти ситуацию, выпустив на лёд шесть полевых игроков. Но оборона «Салавата» выдержала. 2:1 – победа уфимской команды в матче и 4:3 в серии.

В победной раздевалке «Салавата» после матча Шелдон Ремпал не стал определять лучшего игрока и отдал шайбу главному тренеру. Ведь для Виктора Козлова это особенный момент – первый успешный раунд в плей-офф в карьере главного тренера.