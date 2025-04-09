В Башкирии началась экстренная вакцинация против кори

В Башкирии продолжают регистрировать единичные случаи кори — в городах Уфа, Стерлитамак, Октябрьский, Белорецк и в Туймазинском районе. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Большинство случаев являются завозными. В связи с этим организована экстренная вакцинация для защиты контактировавших с заболевшими.

С начала года в республике вакцинацию прошли 36,8% лиц, подлежащих профилактическим прививкам. В том числе привито 58,5% детей, из числа запланированных.



Как отметили в ведомстве, корь относится к вакциноуправляемым инфекциям, поэтому самым эффективным способом защиты от заболевания остаётся вакцинация.