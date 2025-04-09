В Башкирии осудят сбежавшую от ребенка мать-алиментщицу

В Башкирии осудят женщину за пренебрежение родительскими обязанностями. Как сообщили в региональном ГУФССП России, ее семилетний сын полностью находился на обеспечение отца. Горе-мать бросила мальчика еще в младенчестве. Вместо воспитания сына, она выбрала разгульный образ жизни, случайные заработки и совершенно другой контингент для общения. Отец решил обратиться за помощью в государственные органы.

Судебные приставы Бижбулякского района открыли дело в отношении женщины. Известно, что она на долгое время игнорировала решение суда о выплате алиментов. За неисполнение требований суда ей было предъявлено административное обвинение, однако несостоявшаяся мать решила скрыться. Судебный пристав-исполнитель составил рапорт о возбуждении уголовного дела. Должницу объявили в федеральный розыск.