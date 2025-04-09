В Уфе осудили мужчину, который избил и ограбил дедушку

В Уфе перед судом предстал 50-летний мужчина, которого обвинили в избиении и ограблении.

В декабре прошлого года у дома по улице Орджоникидзе мужчина заметил 89-летнего дедушку, с которым ранее не был знаком. Он попытался выхватить из рук пенсионера сумку, но пожилой мужчина оказал сопротивление. Тогда уфимец ударил несчастного по спине, забрал сумку и скрылся. Мужчина украл документы и деньги пенсионера.