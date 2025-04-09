В Уфе осудили мужчину, который избил и ограбил дедушку

В Уфе перед судом предстал 50-летний мужчина, которого обвинили в избиении и ограблении.

Фото №1 - В Уфе осудили мужчину, который избил и ограбил дедушку

В декабре прошлого года у дома по улице  Орджоникидзе мужчина заметил 89-летнего дедушку, с которым ранее не был знаком. Он попытался выхватить из рук пенсионера сумку, но пожилой мужчина оказал сопротивление. Тогда уфимец ударил несчастного по спине, забрал сумку и скрылся. Мужчина украл документы и деньги пенсионера.

Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

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