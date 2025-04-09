В Башкирии мужчина упал в глубокий колодец

В Туймазах помощь спасателей потребовалась мужчине, который упал в 22-метровый колодец. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.
Тревогу забили родители парня. Они заметили, что сын вышел во двор и пропал. Оказалось, парень провалился в колодец. К счастью, воды оказалось всего 1,5 метра. Это спасло жизнь мужчины.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью альпинистского снаряжения они достали молодого человека из колодца и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.