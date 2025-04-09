Уфимец остался без подаренной «Ауди 80» из-за «пьяной» езды

В сентябре прошлого года мужчина, не имея водительских прав, сел за руль подаренной «Ауди 80». По пути его остановили сотрудники ГАИ. Тест на алкоголь показал, что он действительно был пьян. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за отказ проходить медосвидетельствование и отбывал 10 суток административного ареста.