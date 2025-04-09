Уфимец остался без подаренной «Ауди 80» из-за «пьяной» езды

Житель Уфы лишился подаренного автомобиля из-за вождения в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.
В сентябре прошлого года мужчина, не имея водительских прав, сел за руль подаренной «Ауди 80». По пути его остановили сотрудники ГАИ. Тест на алкоголь показал, что он действительно был пьян. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за отказ проходить медосвидетельствование и отбывал 10 суток административного ареста.
Подсудимый признал свою вину. Суд приговорил его к 160 часам обязательных работ, а также лишил прав на управление транспортными средствами на два года. Автомобиль конфисковали в пользу государства.