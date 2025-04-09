Аэропорт Уфы перешёл на летнее расписание

Уфимский аэропорт перешёл на летнее расписание, а это значит, что вылетов станет больше, как и направлений. Об этом сегодня на круглом столе рассказали представители авиакомпаний и международного аэропорта «Уфа» имени Мустая Карима.

В этом году из башкирской столицы стартовали первые рейсы в Горно-Алтайск Республики Алтай и в Китай, в город Санья, который является курортом Поднебесной. Министерством транспорта республики также прорабатывается вопрос об организации международного рейса в Абхазию «Уфа – Сухум».