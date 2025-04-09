Хореографический ансамбль «Веселинка» из Башкирии с триумфом выступил в Сочи

Воспитанники хореографического ансамбля «Веселинка» с триумфом вернулись из Сочи. Ребята выступили среди детей от 14 до 16 лет. На творческом форуме собрались коллективы из разных уголков страны: Тюмени, Оренбурга, Астрахани, Пензы, Набережных Челнов, Ханты-Мансийска.

«Веселинка» покорила жюри разнообразием номеров и мастерством исполнения. Башкирские танцы «Песнь курая» и «Башкирский праздничный», дидойский танец «Хëнес Кикби» получили высшую оценку 10 баллов и были удостоены звания лауреатов I степени. «Веселинка» стала лучшим коллективом конкурса и завоевала гран-при, который стал путевкой на следующий танцевальный конкурс в Санкт-Петербурге.