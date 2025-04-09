В Уфе определили победителей первенства по хоккею с шайбой

В столице Башкортостана определилась команда победителей открытого первенства по хоккею с шайбой. Соревнования среди детских команд проходят в трех возрастных группах. Подобное первенство проводят на территории нашей республики впервые за семь лет, а потому желающих побороться за трофей большое количество.

Всего на турнир заявилась 21 команда из Октябрьского, Сибая, Оренбургской области, Ижевска и не только. Из них три коллектива девочек. С этого года открытое первенство по хоккею станет традиционным.

В этом году очень большое дело сделали федерация хоккея республики, при поддержке Минспорта, при поддержки тех дворцов в Октябрьском, Стерлитамаке и в Уфе. Проводится действительно первенство, где дети играют в комфортных условиях всю зиму.

Рустем Ахмадинуров, советник Главы Республики Башкортостан по спорту

На льду центра имени Ульфата Мустафина прошла финальная встреча среди хоккеистов до 8 лет. Тогда победу удалось вырвать стерлитамакскому «Орлану», на второй строчке остановился женский коллектив «Ледяные пчёлы», бронзовые награды завоевала команда «Юрматы» из Салавата. Следующие финальные матчи состоятся в Октябрьском и Кумертау. Там за победу поборются хоккеисты 2009 и 2012 годов рождения.

Цель – это практика наших башкирских детей играть между собой. Это самая главная цель. Только в играх спортсмен растет, и даже сейчас мы смотрели матчи, то есть уже видно, что у нас в районах Башкирии есть хорошие детишки, от природы сильные и крепкие.

Альберт Ильясов, исполнительный директор объединённой Федерации хоккея Республики Башкортостан
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