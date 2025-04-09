В Уфе определили победителей первенства по хоккею с шайбой

В столице Башкортостана определилась команда победителей открытого первенства по хоккею с шайбой. Соревнования среди детских команд проходят в трех возрастных группах. Подобное первенство проводят на территории нашей республики впервые за семь лет, а потому желающих побороться за трофей большое количество.
Всего на турнир заявилась 21 команда из Октябрьского, Сибая, Оренбургской области, Ижевска и не только. Из них три коллектива девочек. С этого года открытое первенство по хоккею станет традиционным.
На льду центра имени Ульфата Мустафина прошла финальная встреча среди хоккеистов до 8 лет. Тогда победу удалось вырвать стерлитамакскому «Орлану», на второй строчке остановился женский коллектив «Ледяные пчёлы», бронзовые награды завоевала команда «Юрматы» из Салавата. Следующие финальные матчи состоятся в Октябрьском и Кумертау. Там за победу поборются хоккеисты 2009 и 2012 годов рождения.