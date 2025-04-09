В Уфе определили победителей первенства по хоккею с шайбой

Цель – это практика наших башкирских детей играть между собой. Это самая главная цель. Только в играх спортсмен растет, и даже сейчас мы смотрели матчи, то есть уже видно, что у нас в районах Башкирии есть хорошие детишки, от природы сильные и крепкие.

Альберт Ильясов, исполнительный директор объединённой Федерации хоккея Республики Башкортостан