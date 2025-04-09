В Уфе прошел Кубок Башкортостана по гребному слалому

Это второй крупный старт, который провели на новом спортобъекте. В эти дни в Уфе на сборах находятся команды Свердловской и Московской областей. Гости также приняли участие в состязаниях, но вне зачета.

Под несмолкаемые слова поддержки участники кубка республики по гребному слалому устремились к финишу. Но до этого им предстояло пройти трассу с 20-ю препятствиями. Ставили ее так называемые дизайнеры. На эти соревнования ими стали представители Московской области. Они отметили расположение вешек на бумаге, а организаторы соревнований из республики уже по ним установили препятствия на канале.

Кубок республики — вторые крупные соревнования, которые провели на новом комплексе гребного слалома. Ранее здесь прошли международные состязания «Край курая». Сейчас участники проходили водную дистанцию по индивидуальным дисциплинам в разных классах: в байдарке, каяке и в каноэ.

Конкуренцию хозяевам соревнований составили гости из Московской и Свердловской областей. Они выступали вне зачета кубка Башкортостана, и их результаты не учитывались при подведении итогов республиканского старта.