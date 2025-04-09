Уфимец Данил Хамидуллин завоевал золото на первенстве России по скалолазанию

В Москве завершилось первенство страны по скалолазанию. Соревнования собрали более 1000 участников из 52 регионов нашей страны и Республики Беларусь. Турнир проводился в двух дисциплинах: лазании на скорость и в боулдеринге. От республики выступали 35 атлетов в трех возрастных группах из Уфы, Салавата и Белорецка.

Достойный результат на первенстве показал уфимец Данил Хамидуллин. Он стал сильнейшим среди юниоров 18-19 лет в дисциплине «лазание на скорость». Этот результат позволил спортсмену выполнить норматив мастера спорта России.