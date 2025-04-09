Уфимец Данил Хамидуллин завоевал золото на первенстве России по скалолазанию

В Москве завершилось первенство страны по скалолазанию. Соревнования собрали более 1000 участников из 52 регионов нашей страны и Республики Беларусь. Турнир проводился в двух дисциплинах: лазании на скорость и в боулдеринге. От республики выступали 35 атлетов в трех возрастных группах из Уфы, Салавата и Белорецка.
Достойный результат на первенстве показал уфимец Данил Хамидуллин. Он стал сильнейшим среди юниоров 18-19 лет в дисциплине «лазание на скорость». Этот результат позволил спортсмену выполнить норматив мастера спорта России.
В Уфе сборники тренируются на 12-метровом скалодроме. Соревнования проводятся на 15-метровом сооружении. А потому, чтобы быть готовыми к выступлению на турнирах российского уровня, башкирские атлеты провели сборы в Перми. В шаге от пьедестала остановилась Виолетта Климова. Она выступала среди девушек не старше 15 лет и показала четвертый результат. Впереди соревнования чемпионата России. Они пройдут в конце апреля.