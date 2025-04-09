Монсон против Ахмадинурова: как настольный теннис объединил известных людей Башкирии

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон сразился с советником главы региона Рустемом Ахмадинуровым. Правда, не на татами, а в обычном спортивном зале. Там известные в Башкирии люди сыграли несколько партий в настольный теннис.

Как бьется в стойке или борется в партере Джефф Монсон, пожалуй, знают многие любители смешанных единоборств (ММА). А вот как управляется с ракеткой, видели не все. В рамках любительского турнира, посвященного всемирному дню настольного тенниса, известный боец принял участие в матче открытия.

Уверенные удары и отточенные движения. Сразу и не поймешь, что играют не профессиональные игроки, а всего-то любители. В этом зале они собираются 2 раза в неделю: кто-то просто хочет выпустить пар, кто-то почувствовать азарт, а кто-то повысить свой скилл. Объединил всех спортсменов уфимец Марк Калимуллин. Парень рассказал, что основная цель соревнований — не победа, а дружба.

За игрой теннисистов наблюдал Александр Аристов, он мастер спорта России по настольному теннису. Спортсмен, оценив игру любителей, выразил надежду, что на этой площадке смогут вырасти победители не только городских, но и самых престижных турниров.