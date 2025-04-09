В Башкирии на 80% готов крупнейший семеноводческий центр

Готов на 80%. В Кармаскалинском районе строят крупнейший в Башкортостане семеноводческий центр для очистки и сушки зерна. В проект вложили более двух с половиной миллиардов рублей с перспективой создания свыше 40 новых рабочих мест.
На территории площадью шесть гектаров работа, что называется, кипит. Строители, как игровой конструктор, собирают установки и сооружения для будущего семеноводческого центра. На другой площадке специалисты с помощью подъёмного крана перекидывают перемычки, предназначенные для оборудования окон. Все металлоконструкции и компоненты — российского производства.
Строители начали возводить селекционно-семеноводческий центр и элеватор в прошлом году. Предприятие рассчитано как для зерновых, так и масличных культур.
Мощность семеноводческого центра - 30 тонн сельхозпродукции в час. Завод будет крупнейшим в республике по хранению зерна, а это 120 тысяч тонн. Одна из ключевых ролей предприятия, в котором всё будет автоматизировано - обеспечение продовольственной безопасности.
Необходимость в расширении производства, говорят руководители предприятия, назрела по итогам прошлой урожайной кампании.
В новейшее предприятие вложили более двух с половиной миллиардов рублей. Проект получил статус приоритетного. Региональные власти компенсируют инвестору затраты на строительство инженерной инфраструктуры. А также содействуют в подключении к сетям газоснабжения.
Аграрии времени зря не теряют. В тестовом режиме специалисты запустили на очистку и сушку пробную партию зерна, чтобы убедиться в исправности оборудования. Объект будут сдавать поэтапно. Летом — элеватор, а сам завод — уже этой осенью.