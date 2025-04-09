В Башкирии на 80% готов крупнейший семеноводческий центр

Готов на 80%. В Кармаскалинском районе строят крупнейший в Башкортостане семеноводческий центр для очистки и сушки зерна. В проект вложили более двух с половиной миллиардов рублей с перспективой создания свыше 40 новых рабочих мест.

На территории площадью шесть гектаров работа, что называется, кипит. Строители, как игровой конструктор, собирают установки и сооружения для будущего семеноводческого центра. На другой площадке специалисты с помощью подъёмного крана перекидывают перемычки, предназначенные для оборудования окон. Все металлоконструкции и компоненты — российского производства.

Монтируется оборудование. То есть отделения хранения — это 6-тысячные силоса. Сложности в основном погодные условия в данном регионе. Процентов уже на 80 готов объект. Виталий Кретинин, представитель подрядной организации

Строители начали возводить селекционно-семеноводческий центр и элеватор в прошлом году. Предприятие рассчитано как для зерновых, так и масличных культур.

Мощность семеноводческого центра - 30 тонн сельхозпродукции в час. Завод будет крупнейшим в республике по хранению зерна, а это 120 тысяч тонн. Одна из ключевых ролей предприятия, в котором всё будет автоматизировано - обеспечение продовольственной безопасности.

Необходимость в расширении производства, говорят руководители предприятия, назрела по итогам прошлой урожайной кампании.

Прошлый год был очень влажный, и очень было проблемно, где хранить, где сушить зерно. И поэтому в этом году, я думаю, таких проблем не будет. Целесообразность в том, что семена закупать очень дорого. Производство семян для своих нужд — это очень целесообразно с экономической точки зрения. Руслан Кайгулов, представитель сельхозпредприятия

В новейшее предприятие вложили более двух с половиной миллиардов рублей. Проект получил статус приоритетного. Региональные власти компенсируют инвестору затраты на строительство инженерной инфраструктуры. А также содействуют в подключении к сетям газоснабжения.

Экономически и социально значимый объект. Здесь будут работать более 40 человек. И средняя заработная плата будет составлять около 48 тысяч рублей. То есть для района и экономики это очень важно. Расиль Исламов, заместитель главы администрации Кармаскалинского района