В Уфе открылась выставка театральных костюмов Фёдора Шаляпина

В Уфу привезли театральные костюмы, в которых более века назад блистал Фёдор Шаляпин. Уникальная выставка открылась в Музее музыки великого баса. Здесь же представлены афиши и редкие фотографии. Экспонаты прибыли из Санкт-Петербурга.

Именно в этой одежде более века назад Фёдор Шаляпин поражал сердца зрителей. Мгновенно и неотвратимо. С ролью Бориса Годунова, о которой великий бас мечтал долгие годы, кажется, лучше никто и не справился бы. Он психологически прочувствовал своего героя. На протяжении трёх актов зрители могли наблюдать, как менялся Годунов.

А этот костюм обращает нас к самому началу отношений Федора Шаляпина с театром. 10-летний мальчик, впервые оказавшись в зрительном кресле, видит оперу «Фауст». Мефистофель поражает ребёнка. Через 10 лет уже он сам сыграет эту роль в Тифлисе. Ещё через шесть его исполнение сорвёт овации в Большом театре.

Артиста в тот вечер зрители под бурные овации вызывали на сцену не менее тридцати раз. Все эти одеяния, в которых когда-то блистал Шаляпин, хранятся в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства. И ранее никогда его не покидали. Почти год ушёл на то, чтобы эта выставка в Уфе состоялась.