Генерал-майора Владислава Дзюбу отправили в СИЗО. Там начальник управления ФСИН по Республике Башкортостан пробудет за решеткой до 27 мая. Решение принял Советский районный суд Уфы.
Во время судебного заседания представитель Следкома рассказал, что показания по данному уголовному делу дали более 50 сотрудников ФСИН. Также в следственном комитете уверены, что руководитель регионального ФСИН Владислав Дзюба может оказать давление на свидетелей. Сам обвиняемый просил назначить ему более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест.
По данным ФСБ, в ноябре прошлого года начальник УФСИН потребовал от нескольких руководителей структурных подразделений собрать наличные в сумме 3 млн 400 тыс. рублей в виде части премий, выплаченных подчиненным. Средства собирали для использования на представительские нужды учреждения. Сотрудники, опасаясь негативных последствий по службе, согласились и собрали с 68 подчиненных требуемую сумму и передали ее на хранение ответственным лицам. Глава УФСИН Башкирии отправлен в СИЗО.