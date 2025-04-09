Глава УФСИН Башкирии отправлен в СИЗО

Генерал-майора Владислава Дзюбу отправили в СИЗО. Там начальник управления ФСИН по Республике Башкортостан пробудет за решеткой до 27 мая. Решение принял Советский районный суд Уфы.

Во время судебного заседания представитель Следкома рассказал, что показания по данному уголовному делу дали более 50 сотрудников ФСИН. Также в следственном комитете уверены, что руководитель регионального ФСИН Владислав Дзюба может оказать давление на свидетелей. Сам обвиняемый просил назначить ему более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест.