В Башкирии контролируют уровень воды в реках

В Госкомитете Башкирии по ЧС продолжают контролировать уровень воды в реках и следить за паводковой ситуацией.
За прошедшие сутки поступило 2 сообщения о подтоплениях. На контроле продолжают находиться 2 ситуации в Уфе и Чишминском районе.
Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:
— на реке Сим в поселке Глуховский Иглинского района, динамика уровня воды за сутки +44 см, текущий уровень 590 см;
— на реке Белой в городе Ишимбае Ишимбайского района, динамика уровня воды за сутки +44 см, текущий уровень 213 см, выход реки на пойму 415 см;
— на реке Белой городе Уфе, динамика уровня воды за сутки +19 см, текущий уровень 418 см, выход реки на пойму 600 см.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.