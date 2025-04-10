Жителя Башкирии осудили за избиение сожительницы

В Ишимбае местный житель предстал перед судом по обвинению в смертельном избиении сожительницы. Подробности инцидента рассказали в прокуратуре.
В сентябре прошлого года между сожителями произошёл конфликт. Мужчина применил силу – он избил несчастную и ударил ножом. Женщину экстренно госпитализировали. Жертва домашнего насилия долго находилась в реанимации, но спустя три месяца скончалась.
Мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить родственникам погибшей моральную компенсацию в размере 2 млн рублей.