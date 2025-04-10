Из Уфы в зону СВО проводили военнослужащих после отпуска

Сегодня из Уфы отправились военнослужащие из нашей республики в зону проведения специальной военной операции. Проводить бойцов пришли родственники, друзья и коллеги. Мобилизованные в течение двух недель находились в отпуске. Они занимались домашними делами, проводили время с родными и близкими, решали вопросы, связанные с получением мер поддержки и различными бытовыми моментами.

Воинов из разных уголков Башкортостана доставят в воинские части на комфортабельных автобусах. Для многих участников СВО это не первый отпуск.