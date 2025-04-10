В Бакалинском районе возводят новый корпус поликлиники

Новый корпус поликлиники в Бакалинском районе готов на 42 процента. Об этом сообщили строители. Здание возводят в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Стоимость возведения объекта составляет 450 млн рублей.

Еще в августе прошлого года здесь была лесопосадка. А уже сегодня строители заканчивают первый этаж и выходят на второй. Бригада трудится вовсю – от графика не отстают ни на день. Часть рабочих занята подведением теплотрассы к новому корпусу

Жители очень ждут новое здание. Старое – 70-х годов постройки, и многие кабинеты и технические помещения не соответствуют современным требованиям и стандартам. С появлением нового корпуса пациенты смогут получать более качественные медицинские услуги.

Плюсы видят и медработники. По словам онколога, усовершенствуется диагностика, и это позволит выявлять заболевания на ранних стадиях. Айгуль Гиндуллина проработала в Люберецкой больнице Московской области и понимает, как важно современное оснащение в больницах.

Корпус имеет теплый переход к ныне существующему. Здесь разместят вестибюльную группу, консультативно-диагностический блок, кабинеты узких специалистов, фильтр-боксы с отдельным входом, хирургический блок, женскую консультацию. Вся участковая служба и кабинет медицинской профилактики останутся в старом здании.