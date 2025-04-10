Жители Иглинского района сформировали 50-й гумконвой для бойцов СВО

50-й по счёту гуманитарный конвой сформировали жители Иглинского района. Для нужд СВО и по просьбам бойцов в этот раз были приобретены автозапчасти, генераторы, инструменты, сухпайки, продукты длительного хранения и средства личной гигиены.
Также в зону проведения специальной военной операции отправились автомобили УАЗ и «Нива». Помимо этого, иглинцы подготовили очередную партию маскировочных сетей, накидок «Леший» и антидроновых одеял. Общий вес гуманитарного груза из Иглинского района составил около 10 тонн, а его стоимость превысила 2 миллиона рублей.