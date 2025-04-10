В Башкирии судят мужчину, который преследовал и избивал бывшую жену

Угрожал убить, облить кислотой или зарубить топором. В Кушнаренковском районном суде избрали меру пресечения местному жителю, который превратил жизнь бывшей супруги в кошмар. Некогда любящие друг друга супруги развелись год назад. Но с того момента экс-муж никак не угомонится и преследует свою бывшую жену. Например, недавно поймал ее на улице и несколько раз ударил головой о машину. В итоге возбудили уголовное дело. Подробности – в нашем сюжете.

Она дарила ему «Ролексы», возила отдыхать на самые дорогие курорты, тратила баснословные суммы. Так начиналась история любви Зухры и Константина Кайковых. Она успешная бизнесвумен из Уфы, он футболист-любитель из села Кушнаренково. Познакомились на спортивном мероприятии, начали общаться, а спустя год поженились и родили ребенка. Все было как в сказке, вспоминает Зухра, но ровно до того момента, пока Константин не начал поднимать руку на нее и ребенка.

Зухра не вынесла такого отношения и сразу подала на развод. Но это только раззадорило ее бывшего мужа. По ее словам, Константин начал преследовать, угрожать и наносить побои.

Их история, теперь уже ненависти, продолжается в судах. На скамье обвиняемых Кушнаренковского районного суда – бывший муж Константин. Его обвиняют сразу в нескольких статьях уголовного кодекса – побоях и угрозе убийством. Мужчина свою вину не признает, а лишь объясняет: бывшая супруга его провоцирует.

В зале судебных заседаний Зухра просила отправить Константина за решетку, чтобы он не мог ее преследовать. Следствие же настояло на более мягком наказании – запрете определённых действий. Фемида, выслушав мнения сторон, вынесла вердикт.