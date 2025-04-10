Постановка Башкирии в Большом театре покорила столичного зрителя

8 апреля в Москве на исторической сцене Большого театра состоялся показ балета-фантазии «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» Башкирского академического театра оперы и балета. Столичный зритель остался в восторге от постановки. Среди приглашенных на спектакль были представители политической и культурной сферы России. Они поделились впечатлениями с корреспондентами ИА «Башинформ».
Министр спорта России Михаил Дегтярёв назвал вдохновляющим выступление башкирского балета в Москве.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул важность события для здоровья.
Российская балерина, актриса театра и кино, народная артистка России Илзе Лиепа назвала балет Башоперы о Рахманинове титаническим трудом.
Особо Илзе Лиепа отметила работу художника-постановщика Ивана Складчикова. А режиссер-хореограф и исполнитель главной роли Олег Габышев, по словам балерины, напомнил ей Бориса Эйфмана.
Российский сатирик, писатель и сценарист, трехкратный лауреат премии «Золотой телёнок» Лион Измайлов отметил, что балет, представленный артистами Башкирского государственного академического театра оперы и балета, соответствует уровню Большого театра.
Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, общественный и политический деятель Рифат Сабитов тоже остался под впечатлением от просмотра постановки башкирской труппы.
Знаменитый советский хоккеист, вратарь, тренер, депутат Госдумы Владислав Третьяк заявил, что балет Башоперы может стать хорошим примером для новых прочтений биографий выдающихся личностей.
Еще одним гостем премьерной постановки на сцене Большого театра в Москве стал председатель комитета Госдумы Федерального собрания РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин.
Он также выразил слова благодарности всей дружной команде Республики Башкортостан за сохранение культурных и спортивных традиций.
Фото: bashinform.ru