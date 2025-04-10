Постановка Башкирии в Большом театре покорила столичного зрителя

На протяжении многих лет мы приходим в гости в Большой театр и становимся свидетелями удивительного действа, волшебства, которое происходит на сцене. Ну и, наверное, самое главное, что благодаря творчеству артистов мы видим, как люди объединяются в зрительном зале, это и представители субъектов, правительства, законодательных органов. Сегодня нам как никогда важно быть вместе. Культура и спорт должны объединять. Мы должны быть благодарны нашей великой стране за те достижения и за тех людей, которых воспитала и родила наша Родина на протяжении многих столетий, даже тысячелетий. Мы в ответе за то, чтобы сохранить и приумножить это достояние. И яркий пример этому — Башкирия. Я знаю, республика гордится своими яркими талантами в культуре и солидными достижениями в спорте.

Олег Матыцин