Постановка Башкирии в Большом театре покорила столичного зрителя

8 апреля в Москве на исторической сцене Большого театра состоялся показ балета-фантазии «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» Башкирского академического театра оперы и балета. Столичный зритель остался в восторге от постановки. Среди приглашенных на спектакль были представители политической и культурной сферы России. Они поделились впечатлениями с корреспондентами ИА «Башинформ».

Фото №1 - Постановка Башкирии в Большом театре покорила столичного зрителя

Министр спорта России Михаил Дегтярёв назвал вдохновляющим выступление башкирского балета в Москве.

Потрясающее выступление, постановка просто вдохновляет. Сергей Рахманинов и его жизнь представлены очень выпукло. Это русский гений. Его судьба очень сложная, он вынужден был эмигрировать, но продолжал творить, любил Россию. В его музыке преломилась история всей нашей страны.

Михаил Дегтярев

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул важность события для здоровья.

Это событие — тоже часть здоровья, не только физического, но и духовного. Сегодняшний вечер, который организован республикой, — большое культурное событие. То, что он проходит в стенах Большого театра, вдвойне придает ему антураж и высокие эмоциональные переживания. Я не в первый раз прихожу на выступления артистов Башкирии. У вашего театра всегда блестящие декорации и костюмы.

Михаил Мурашко

Российская балерина, актриса театра и кино, народная артистка России Илзе Лиепа назвала балет Башоперы о Рахманинове титаническим трудом.

Я считаю, что это прекрасное художественное полотно, огромный титанический труд. То, что оперный театр Башкирии решился на такую огромную серьезную работу, в центре которой личность Рахманинова, — я думаю, это совершенно потрясающе. Просто окунуться в мир Рахманинова — это уже большое счастье.

 Илзе Лиепа

Особо Илзе Лиепа отметила работу художника-постановщика Ивана Складчикова. А режиссер-хореограф и исполнитель главной роли Олег Габышев, по словам балерины, напомнил ей Бориса Эйфмана.

Российский сатирик, писатель и сценарист, трехкратный лауреат премии «Золотой телёнок» Лион Измайлов отметил, что балет, представленный артистами Башкирского государственного академического театра оперы и балета, соответствует уровню Большого театра.

Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, общественный и политический деятель Рифат Сабитов тоже остался под впечатлением от просмотра постановки башкирской труппы.

Впечатления от просмотра самые великолепные, постановка замечательная. На главной сцене России представлено искусство Башкортостана, театр оперы и балета. К счастью, уже не в первый раз. Надеюсь, Башопера порадует здесь же на этой сцене и в будущем.

Рифат Сабитов

Знаменитый советский хоккеист, вратарь, тренер, депутат Госдумы Владислав Третьяк заявил, что балет Башоперы может стать хорошим примером для новых прочтений биографий выдающихся личностей.

Сегодня профессионалы показывают высший класс балета на главной сцене России. Это очень радостно, что не только в Москве и Санкт-Петербурге есть мастера, которые радуют людей, но и в других городах, — это очень здорово. Я и так знал историю судьбы Рахманинова, но то, что это сделано как балет — необычно. Мы привыкли к классическому балету, а здесь показано по-новому, с новыми элементами. Получилось очень интересное произведение. Надеюсь, что этот опыт станет примером для подражания и постановки произведений по биографиям других людей.

Владислав Третьяк

Еще одним гостем премьерной постановки на сцене Большого театра в Москве стал председатель комитета Госдумы Федерального собрания РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

Сегодняшний вечер ещё раз вдохновил нас всех на свершения, ещё раз напомнил, что традиции, культура — это основа основ. Я очень рад, что оказался здесь. И ещё раз выражаю огромную признательность Главе республики Радию Хабирову за приглашение. Мы, как спортивная семья, будем всегда надёжными партнёрами республики.

Олег Матыцин

Он также выразил слова благодарности всей дружной команде Республики Башкортостан за сохранение культурных и спортивных традиций.

На протяжении многих лет мы приходим в гости в Большой театр и становимся свидетелями удивительного действа, волшебства, которое происходит на сцене. Ну и, наверное, самое главное, что благодаря творчеству артистов мы видим, как люди объединяются в зрительном зале, это и представители субъектов, правительства, законодательных органов. Сегодня нам как никогда важно быть вместе. Культура и спорт должны объединять. Мы должны быть благодарны нашей великой стране за те достижения и за тех людей, которых воспитала и родила наша Родина на протяжении многих столетий, даже тысячелетий. Мы в ответе за то, чтобы сохранить и приумножить это достояние. И яркий пример этому — Башкирия. Я знаю, республика гордится своими яркими талантами в культуре и солидными достижениями в спорте.

Олег Матыцин

Фото: bashinform.ru

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