Радий Хабиров поздравил общество «Динамо» со 100-летием

Физкультурно-спортивному обществу «Динамо» — 100 лет! В честь круглой даты сегодня прошло торжественное собрание с участием Главы Башкортостана. Среди воспитанников «Динамо» — легендарные спортсмены, чемпионы и призеры международных соревнований, в том числе Олимпийских игр. Начавшаяся с обычной лыжной мастерской история башкирского общества «Динамо» сейчас продолжается на солидной спортивной базе.
Ежегодно под эгидой общества «Динамо» проходит более 100 спортивных соревнований высокого уровня. Некоторые представители сейчас выполняют гражданский долг на спецоперации. Сейчас под крылом башкирского «Динамо» профессиональные клубы — волейбольный «Динамо-Урал» и баскетбольный «Динамо».