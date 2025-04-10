Радий Хабиров поздравил общество «Динамо» со 100-летием

Физкультурно-спортивному обществу «Динамо» — 100 лет! В честь круглой даты сегодня прошло торжественное собрание с участием Главы Башкортостана. Среди воспитанников «Динамо» — легендарные спортсмены, чемпионы и призеры международных соревнований, в том числе Олимпийских игр. Начавшаяся с обычной лыжной мастерской история башкирского общества «Динамо» сейчас продолжается на солидной спортивной базе.