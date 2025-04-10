Экс-депутат из Уфы получил 5,5 лет колонии за хищение средств дольщиков

Владельца группы компаний «Госстрой», экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, подсудимый должен выплатить штраф в миллион рублей. Сегодня Октябрьский районный суд вынес приговор обвиняемому и его сообщникам.

Также Игорь Тюрин получил четыре года условно со штрафом 800 тыс. руб., а Павел Степанов — три года условно со штрафом 500 тыс. руб. Подсудимые под видом строительства четырех многоквартирных домов в комфорт-квартале «Московский» получили более двух млрд руб. Но работу не завершили, деньги, как установило следствие, похитили.