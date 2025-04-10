Татарский театр кукол «Экият» привез спектакли в Уфу

Татарский государственный академический театр кукол «Экият» приехал на гастроли в Уфу. На сцене Башкирского государственного театра кукол в первые за два дня взрослые и дети увидят спектакли по известным произведениям татарских писателей с синхронным переводом на русский язык. В последние дни гастролей русская труппа «Экията» представит уфимскому зрителю детские спектакли «Аленький цветочек» и «Золушка».

Несколько дней на большой и малой сценах Башкирского государственного театра кукол будут раздаваться реплики из известных произведений татарских писателей.

Гастроли открылись грустной комедией «Старик из деревни Альдермеш». Туфан Миннуллин написал историю о небесных силах, посылающих к долгожителю Альмандару посланника смерти. Но мужчина оказался полон идей, энергии, и смерть вообще не входила в его планы. Впервые столкнувшись с удивительным стариком, посланник смерти сам выискивает пути, чтобы продлить ему жизнь.

Во время гастролей уфимский зритель увидит и драму «Люди» по пьесе Галимджана Ибрагимова. Страшный голод, свирепствовавший на Поволжье и Урале в 1921-22 годах, нашел отражение в постановке, где на примере одной семьи человек постепенно теряет нравственные ориентиры и умирает духовно.

Также русская труппа представит известные детские спектакли — «Аленький цветочек» и «Золушка». «Экият» — один из старейших театров кукол России, открытый почти век назад. На сегодняшний день в нем широкий репертуар спектаклей для детей и для взрослых, а над созданием работают лучшие режиссёры и художники российского театра кукол.