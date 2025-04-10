«Салават Юлаев» провел открытую тренировку перед серией со «Спартаком»

Усталости нет. У нас впереди еще долгий путь до кубка. Нельзя думать о том, что мы много сыграли. Я думаю, что это хорошо, что мы в тонусе. Вчера был хороший выходной.

Александр Хмелевский , нападающий ХК «Салават Юлаев»