«Салават Юлаев» провел открытую тренировку перед серией со «Спартаком»

Уфимский «Салават Юлаев» провел открытую тренировку перед стартом второго раунда плей-офф. Башкирская команда уже в пятницу сыграет первый матч серии против «Спартака». Занятие на льду «Уфа-Арены» продолжалось около 40 минут. Под руководством Виктора Козлова тренировались все игроки за исключением Нэйтана Тодда. Канадский нападающий включен в список травмированных и не сможет помочь «юлаевцам» в ближайшем раунде. В желтых майках запасных занимались защитник Александр Комаров и нападающий Артем Горшков.

«Спартак» — хорошо укомплектованная и хорошо организованная команда. С хорошим потенциалом в атаке. С хорошей вратарской бригадой. Во втором раунде все команды серьезные.

Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Соперник по предстоящему раунду «Спартак» имел больше времени на отдых. «Красно-белые» сумели за пять матчей преодолеть сопротивление череповецкой «Северстали». В регулярном чемпионате «Салават» в обеих встречах был сильнее своего будущего оппонента. Одним из лучших бомбардиров «Спартака» по итогам первого раунда стал воспитанник «юлаевской» школы и уроженец Приютово Александр Пашин. В рамках плей-офф КХЛ команды еще ни разу не встречались.

Усталости нет. У нас впереди еще долгий путь до кубка. Нельзя думать о том, что мы много сыграли. Я думаю, что это хорошо, что мы в тонусе. Вчера был хороший выходной.

Александр Хмелевский , нападающий ХК «Салават Юлаев»
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