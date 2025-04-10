«Салават Юлаев» провел открытую тренировку перед серией со «Спартаком»

Уфимский «Салават Юлаев» провел открытую тренировку перед стартом второго раунда плей-офф. Башкирская команда уже в пятницу сыграет первый матч серии против «Спартака». Занятие на льду «Уфа-Арены» продолжалось около 40 минут. Под руководством Виктора Козлова тренировались все игроки за исключением Нэйтана Тодда. Канадский нападающий включен в список травмированных и не сможет помочь «юлаевцам» в ближайшем раунде. В желтых майках запасных занимались защитник Александр Комаров и нападающий Артем Горшков.
Соперник по предстоящему раунду «Спартак» имел больше времени на отдых. «Красно-белые» сумели за пять матчей преодолеть сопротивление череповецкой «Северстали». В регулярном чемпионате «Салават» в обеих встречах был сильнее своего будущего оппонента. Одним из лучших бомбардиров «Спартака» по итогам первого раунда стал воспитанник «юлаевской» школы и уроженец Приютово Александр Пашин. В рамках плей-офф КХЛ команды еще ни разу не встречались.