ФК «Уфа» готовится к решающему матчу

Впереди решающий отрезок чемпионата. Футбольный клуб «Уфа» готовится провести игру на домашнем стадионе. Соперником станет владикавказская «Алания». Предстоящую встречу называют «матчем за шесть очков», потому что обе команды борются за сохранение прописки в Первой лиге. Уфимцы приступили к подготовке к игре в тренажерном зале и на поле.
Футбольный клуб «Уфа» вернулся домой после двух выездных матчей. 5 апреля команда сыграла против прямого конкурента — «Тюмени». Встреча получилась результативной. Дебютный гол в составе башкирского коллектива забил Валерий Бочеров. Но в самой концовке игры, на 94-й минуте, хозяевам поля удалось сравнять счет.
Впервые в сезоне в заявку команды на матч попал Данил Ахатов. 2024-й год воспитанник «Уфы» провёл в аренде в футбольном клубе «Амкар». Возвращение на поле «Нефтяника» затянулось из-за повреждения. Теперь же игрок восстановился и готов помочь команде.
Впереди у нашей команды важнейшая игра. У владикавказской «Алании», как и у «Уфы», 23 набранных очка. Но башкирский клуб находится выше в турнирной таблице благодаря большему количеству забитых мячей.
Сейчас наш клуб находится выше зоны вылета. Впереди 7 матчей, из них 4 — на стадионе «Нефтяник». Поддержка домашних трибун должна помочь команде решить главную задачу: остаться в Первой лиге.