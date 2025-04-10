ФК «Уфа» готовится к решающему матчу

Впереди решающий отрезок чемпионата. Футбольный клуб «Уфа» готовится провести игру на домашнем стадионе. Соперником станет владикавказская «Алания». Предстоящую встречу называют «матчем за шесть очков», потому что обе команды борются за сохранение прописки в Первой лиге. Уфимцы приступили к подготовке к игре в тренажерном зале и на поле.

Футбольный клуб «Уфа» вернулся домой после двух выездных матчей. 5 апреля команда сыграла против прямого конкурента — «Тюмени». Встреча получилась результативной. Дебютный гол в составе башкирского коллектива забил Валерий Бочеров. Но в самой концовке игры, на 94-й минуте, хозяевам поля удалось сравнять счет.

На настрое это сказалось так, что больше разозлились. Чтобы не допустить больше таких ошибок, сейчас вот начинаем рабочую неделю. У нас уже осталось 7 туров. У нас все «кровь из носу» нужны очки. Поэтому не делим соперников, кто выше, кто ниже. Ко всем готовимся одинаково.

Даниил Корнюшин, защитник футбольного клуба «Уфа»

Впервые в сезоне в заявку команды на матч попал Данил Ахатов. 2024-й год воспитанник «Уфы» провёл в аренде в футбольном клубе «Амкар». Возвращение на поле «Нефтяника» затянулось из-за повреждения. Теперь же игрок восстановился и готов помочь команде.

Фото №1 - ФК «Уфа» готовится к решающему матчу

Скорее, это болезненно морально, наверное, было. Потому что я прихожу на тренировку, вижу, что парни тренируются, бегают, и мне тоже хочется ворваться, знаешь, на поле и вместе с ними потренироваться. Главное нам сейчас — это остаться в Первой лиге, соответственно, выиграть. Я, конечно, со своей стороны постараюсь сделать всё для этого, если тренерский штаб мне доверит. Я выйду на поле и постараюсь проявить себя.

Данил Ахатов, нападающий футбольного клуба «Уфа»

Впереди у нашей команды важнейшая игра. У владикавказской «Алании», как и у «Уфы», 23 набранных очка. Но башкирский клуб находится выше в турнирной таблице благодаря большему количеству забитых мячей.

Матч принципиальный очень сильно. Обе команды, что мы, что «Алания», находимся не на лучших местах. И каждый хочет подняться как можно выше. Поэтому игра предстоит очень яркая и бескомпромиссная.

Александр Теняев, защитник футбольного клуба «Уфа»

Сейчас наш клуб находится выше зоны вылета. Впереди 7 матчей, из них 4 — на стадионе «Нефтяник». Поддержка домашних трибун должна помочь команде решить главную задачу: остаться в Первой лиге.

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