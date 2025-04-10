ФК «Уфа» готовится к решающему матчу

Скорее, это болезненно морально, наверное, было. Потому что я прихожу на тренировку, вижу, что парни тренируются, бегают, и мне тоже хочется ворваться, знаешь, на поле и вместе с ними потренироваться. Главное нам сейчас — это остаться в Первой лиге, соответственно, выиграть. Я, конечно, со своей стороны постараюсь сделать всё для этого, если тренерский штаб мне доверит. Я выйду на поле и постараюсь проявить себя.

Данил Ахатов, нападающий футбольного клуба «Уфа»