В Стерлитамаке пенсионерку спасли от телефонных мошенников

Спасли пенсионерку от мошенников, сохранив 800 тысяч рублей её накоплений. В Стерлитамаке сотрудники транспортной безопасности железнодорожного вокзала обратили внимание на подозрительное поведение женщины. Она несколько раз подходила к банкомату и снимала крупную денежную сумму, разговаривая по телефону.