В Стерлитамаке пенсионерку спасли от телефонных мошенников

Спасли пенсионерку от мошенников, сохранив 800 тысяч рублей её накоплений. В Стерлитамаке сотрудники транспортной безопасности железнодорожного вокзала обратили внимание на подозрительное поведение женщины. Она несколько раз подходила к банкомату и снимала крупную денежную сумму, разговаривая по телефону.

От всех предложений о помощи потерпевшая грубо отказывалась. Неравнодушные сотрудники вокзала позвонили по номеру 112 и сообщили о возможной попытке мошенничества. В итоге первым на помощь прибыл участковый уполномоченный лейтенант полиции Андрей Чуйков.

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