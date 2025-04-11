В Правительстве Башкирии подвели итоги правотворческой и судебной работы

В Правительстве Башкортостана подвели итоги правотворческой и судебной работы в органах исполнительной власти за 2024 год. Совещание с сотрудниками юридических ведомств республики возглавил вице-премьер, руководитель аппарата Правительства Башкортостана Азамат Абдрахманов.

По результатам прошлого года были оптимизированы маршруты принятия отдельных проектов, активно работали и над повышением эффективности нормотворчества. Опыт поможет качественно и оперативно принимать сложные государственные решения в будущем.