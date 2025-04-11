Сегодня в Уфе стартует второй раунд плей-офф КХЛ. На домашнем льду «Салават Юлаев» сыграет первый матч серии против московского «Спартака». Юлаевцам не сможет помочь канадский нападающий Нэйтан Тодд. Игрок включен в список травмированных.

По итогам первого раунда в тройку лучших бомбардиров плей-офф вошли легионеры «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, Скотт Уилсон и Шелдон Ремпал. Напомним, в регулярном чемпионате «Салават» в обеих встречах был сильнее московского «Спартака». Прямую трансляцию противостояния из «Уфа-Арены» смотрите на телеканале БСТ. Начало в 18:45.