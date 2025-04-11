Спасатели рассказали о последствиях снегопада в Уфе

В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали о последствиях апрельского снегопада.

Фото №1 - Спасатели рассказали о последствиях снегопада в Уфе

За сутки зафиксировано 10 случаев падения деревьев в 5 районах города. Были повреждены автомобили, газопровод низкого давления и даже провода трамвайной линии. Деревья распилили и убрали. Работы по устранению последствий продолжаются.

Зафиксирован также один случай схода снега с крыши административного здания в Ленинском районе. Автомобиль получил механические повреждения.

В городе зафиксировали 137 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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