Спасатели рассказали о последствиях снегопада в Уфе

В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали о последствиях апрельского снегопада.
За сутки зафиксировано 10 случаев падения деревьев в 5 районах города. Были повреждены автомобили, газопровод низкого давления и даже провода трамвайной линии. Деревья распилили и убрали. Работы по устранению последствий продолжаются.
Зафиксирован также один случай схода снега с крыши административного здания в Ленинском районе. Автомобиль получил механические повреждения.
В городе зафиксировали 137 ДТП, в которых пострадали 2 человека.
Фото: УГЗ г. Уфы.