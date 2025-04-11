В Уфе цементовоз перевернулся на «Рендж Ровер»: есть пострадавшие

В Уфе сегодня утром, 11 апреля, на Нагаевском шоссе произошла серьезная авария, в результате которой пострадали водитель и двое детей. Об этом сообщили в региональном ГАИ.

Водитель грузовика «DAF», выезжая на шоссе, допустил опрокидывание полуприцепа с цементом, который перевернулся и упал на проезжавший автомобиль «Рендж Ровер». Удар был такой силы, что оба транспортных средства вылетели на встречную полосу через бетонное ограждение.

В результате ДТП госпитализировали водителя и двух детей «Рендж Ровера». На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и другие экстренные службы.