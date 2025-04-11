В Башкирии начинается приём заявок по программе «Земский работник культуры»

Региональная программа «Земский работник культуры» действует в Башкирии с 2021 года и стала одной из первых в стране. Программа была запущена по поручению Главы республики Радия Хабирова и решению Совета при Главе РБ по вопросам развития культуры и искусства. В период с 2021 года за время реализации программы выплаты получили 63 преподавателя ДШИ (всего по программе с 2021 года получили поддержку 150 специалистов). Компенсационная выплата по программе «Земский работник культуры» составляет 1 млн рублей. Целевая выплата предусматривает как улучшение жилищных условий специалистов, так и приобретение личного автотранспорта.