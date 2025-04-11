В Башкирии начинается приём заявок по программе «Земский работник культуры»

С 15 апреля по 15 июля в Башкирии состоится приём заявок по программе «Земский работник культуры». Будет необходимо предоставить документы для отбора претендентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры республики.
Участие дает право получения единовременных компенсационных выплат работникам культуры, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Башкирии.
Претенденты должны быть гражданами России, иметь среднее профессиональное или высшее образование по профессии, не иметь судимости и не получать выплаты в прошлом.
Комиссия определит победителей до 15 августа текущего года. Победителя отбора должен будет выехать в выбранную организацию культуры для заключения трудового договора на 5-летний срок и представить согласие на переезд. Список победителей утвердят до 5 сентября текущего года. Затем они заключат трехсторонний договор с организациями культуры и министерством культуры. До 1 ноября текущего года победители получат выплаты.
Региональная программа «Земский работник культуры» действует в Башкирии с 2021 года и стала одной из первых в стране. Программа была запущена по поручению Главы республики Радия Хабирова и решению Совета при Главе РБ по вопросам развития культуры и искусства. В период с 2021 года за время реализации программы выплаты получили 63 преподавателя ДШИ (всего по программе с 2021 года получили поддержку 150 специалистов). Компенсационная выплата по программе «Земский работник культуры» составляет 1 млн рублей. Целевая выплата предусматривает как улучшение жилищных условий специалистов, так и приобретение личного автотранспорта.
Фото: министерство культуры РБ.