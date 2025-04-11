В Уфе подросток без прав угодил в ДТП на мопеде

В Уфе зарегистрировано ДТП с участием мопеда, за рулем которого находился 14-летний подросток. Инцидент произошел накануне вечером на улице Олимпийской.

Как сообщили в ГАИ, мопед «Альфа» столкнулся с автомобилем «Лада Приора». Полицейские установили, что подросток не имел прав на управление данным транспортным средством. Кроме того, мопед не был зарегистрирован в установленном порядке в подразделении ведомства.