На «Инвестчасе» с Радием Хабировым обсудили итоги встреч с предпринимателями

На «Инвестчасе» одобрили новые проекты в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. Заседание прошло под руководством главы республики. Вначале обсудили промежуточные итоги встреч с предпринимателями. Напомним, они стартовали по инициативе Радия Хабирова в 2025 году.
Выездные мероприятия проводят Глава Башкортостана, а также премьер-министр Правительства региона Андрей Назаров. В этом году в таких мероприятиях приняли участие 650 бизнесменов. Обсуждали вопросы получения земельных участков и кредитов, кадровые проблемы. Глава Башкортостана подчеркнул, что встречи должны носить неформальный характер.
На «Инвестчасе» рассмотрели и новые инициативы, в том числе организацию в Буздякском районе переработки технической конопли. Инвестор уже реализует проект, в планах – увеличение посевных площадей. Обсудили строительство в Уфимском районе складского комплекса для группы Dasko. Проект развития производства пищевой продукции представил генеральный директор «Миякинской рыбной компании» Равиль Муратшин. Рассмотрели и расширение производства анализаторов для клинико-диагностических лабораторий. Практически все проекты получили статус приоритетных.