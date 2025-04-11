На «Инвестчасе» с Радием Хабировым обсудили итоги встреч с предпринимателями

На «Инвестчасе» одобрили новые проекты в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. Заседание прошло под руководством главы республики. Вначале обсудили промежуточные итоги встреч с предпринимателями. Напомним, они стартовали по инициативе Радия Хабирова в 2025 году.

Выездные мероприятия проводят Глава Башкортостана, а также премьер-министр Правительства региона Андрей Назаров. В этом году в таких мероприятиях приняли участие 650 бизнесменов. Обсуждали вопросы получения земельных участков и кредитов, кадровые проблемы. Глава Башкортостана подчеркнул, что встречи должны носить неформальный характер.