В Уфе малыш попал в реанимацию после отравления снюсом

В Уфе годовалый ребенок попал в реанимацию после того, как проглотил пакетик со снюсом. Как сообщает телеграм-канал SHOT, инцидент произошел днем 9 апреля.

Молодая пара навестила бабушку, которая временно ухаживала за внуком. Пока девушка делала перевязку пожилой женщине, с малышом остался ее молодой человек, который оставил упаковку с жевательным табаком на комоде. Один из пакетиков выпал, и ребенок поднял его, положив содержимое в рот.

Ребенку стало плохо, и его срочно доставили в реанимацию. В Минздраве РБ сообщили, что состояние малыша оценивается, как средней тяжести, угрозы для жизни нет.