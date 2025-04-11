Издателя «Пруфы» Рауфу Рахимову осудили за побои

Издателя портала «Пруфы.рф» Рауфу Рахимову осудили за побои и признали виновной в совершении административного правонарушения. Такое решение приняла мировой судья участка по Кировскому району Уфы и назначила медиаменеджеру 80 часов обязательных работ.

Напомним, в конце февраля этого года женщина, находясь в здании Кировского райсуда, нанесла блогеру Арслану Нигматьянову удар ладонью по лицу, причинив острую физическую боль, а также повреждение в виде кровоподтека в височной области. Мужчина запечатлел на видео момент, как Рауфа Рахимова пыталась остановить съёмку. На основе всего этого он подал заявление в полицию. Руководитель СМИ свою вину не признала.