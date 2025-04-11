Волонтёры Бакалинского района делают для бойцов СВО окопные свечи и масксети

Волонтеры штаба им. Шаймуратова Бакалинского района отправили на передовую 8 тыс. окопных свечей и 2,5 тыс. маскировочных сетей. Помогают бойцам все. И даже те, у кого горе. К примеру, Наталья Кулейкина – мать погибшего солдата.

Наталья Кулейкина четыре дня назад вернулась из Луганска. Там женщина ухаживала за ранеными бойцами в госпитале. И уже сегодня она помогает в волонтерском штабе: вместе с другими добровольцами заливает свечи для бойцов. В январе прошлого года при налете дронов в Донецкой области у нее погиб сын. Наталья тяжело переживала утрату, и именно волонтерство спасло ее от депрессии.

Самая старшая из волонтеров – Людмила Кострова. Ей 85 лет. С душой, с особенной теплотой, словно бабушка внукам, она вплетает ленточку за ленточкой. Женщина признается: вначале было тяжело. Руки не слушались. А сейчас уже делает все на автомате, и даже никакая схема ей не нужна.

Ткань выбирают с умом: слишком тонкие легко рвутся, очень плотные стоят колом. Материал должен быть легкий, износостойкий, чтобы быстро сох. Основу обязательно укрепляют шнуром. Уже готовые сплетенные сети в конце дополняют пучками в виде травы.

Волонтерский штаб им. Шаймуратова создали при молодежном центре еще в самом начале СВО. Сюда ходят порядка двух тысяч добровольцев. Общими силами здесь изготовили 8 тысяч окопных свечей, 2,5 тыс. маскировочных сетей, 10 тысяч штук нижнего белья, 250 футболок и по 200 штук плащ-палаток, флисовых костюмов и термобелья. Недавно бойцы обратились в штаб с просьбой сшить им противодроновые покрывала. Волонтеры отправили на передовую 90 штук. В благом деле участвуют и студенты Башкирского аграрного технологического колледжа.