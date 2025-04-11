В Башкирии онкологию выявили более чем у 660 человек

В Башкирии с начала года у 668 человек диагностировали рак в результате диспансеризаций, проведённых в первом квартале 2025 года. Об этом в своих соцсетях сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

За период с января по март медосмотр прошли более 530 тысяч жителей региона. 99 917 человек узнали о наличии заболеваний, которых раннее у них не было.

В числе выявленных заболеваний также зафиксированы: 17 952 случая болезней кровообращения, 15 064 — органов пищеварения, 6 211 — органов дыхания, и 2 303 случая сахарного диабета.