Уфимцу дали 20 лет колонии за убийство бабушки

Уфимец получил 20 лет колонии за убийство 90-летней женщины и кражу денег. По данным прокуратуры, в период с сентября по октябрь 2023 года мужчина ухаживал за пенсионеркой и периодически похищал у нее деньги. Как выяснилось, около 25 тысяч рублей.

Позже, зная о наличии сбережений у бабушки, он воспользовался ее беспомощным состоянием, ворвался в дом с ножом и потребовал отдать ему деньги. Когда женщина отказалась, он ударил ее несколько раз в область ключицы и левой руки.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия, а преступник скрылся с 4 тысячами рублей. Благодаря совместным усилиям следователей, криминалистов и оперативников его удалось задержать.

Мужчина признал свою вину. Орджоникидзевский районный суд, учитывая позиции гособвинителя, приговорил его к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.