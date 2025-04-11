В Уфе на женщину обрушилась наледь

Неожиданный снегопад и резкие перепады температур привели к образованию наледи на крышах домов. Согласно информации Минздрава Башкирии, сегодня, 11 апреля, пострадала 31-летняя жительница Уфы. Она обратилась в травмпункт, где после осмотра ей было назначено амбулаторное лечение.

В ведомстве отметили, что от падающего снега, наледи и сосулек можно получить серьезные травмы.

Поэтому важно соблюдать правила безопасности: