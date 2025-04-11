В Башкирии прооперировали пострадавшую в ДТП девочку

Пациентку в тяжелом состоянии в ближайшее медучреждение доставила скорая помощь. Врачи Белебеевской ЦРБ оказали необходимую помощь и провели телемедицинскую консультацию с реаниматологом и травматологом РДКБ. Сегодня, 11 апреля, к пациентке по линии санитарной авиации выехал травматолог РДКБ. Он провел операцию и согласовал дальнейшую тактику лечения. На данный момент пациентка по-прежнему находится в тяжелом состоянии. После стабилизации состояния планируется перевод в Уфу.