В Башкирии прооперировали пострадавшую в ДТП девочку

В Башкирии прооперировали 8-летнюю девочку, которая пострадала в аварии в Белебеевском районе.
Напомним, накануне, 10 апреля, в селе Приютово около девяти часов вечера 22-летний водитель на «Киа Спектра» наехал на девочку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Пациентку в тяжелом состоянии в ближайшее медучреждение доставила скорая помощь. Врачи Белебеевской ЦРБ оказали необходимую помощь и провели телемедицинскую консультацию с реаниматологом и травматологом РДКБ. Сегодня, 11 апреля, к пациентке по линии санитарной авиации выехал травматолог РДКБ. Он провел операцию и согласовал дальнейшую тактику лечения. На данный момент пациентка по-прежнему находится в тяжелом состоянии. После стабилизации состояния планируется перевод в Уфу.
Фото: министерство здравоохранения РБ.