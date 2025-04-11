В Башкирии прооперировали пострадавшую в ДТП девочку

В Башкирии прооперировали 8-летнюю девочку, которая пострадала в аварии в Белебеевском районе.

Фото №1 - В Башкирии прооперировали пострадавшую в ДТП девочку

Напомним, накануне, 10 апреля, в селе Приютово около девяти часов вечера 22-летний водитель на «Киа Спектра» наехал на девочку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Пациентку в тяжелом состоянии в ближайшее медучреждение доставила скорая помощь. Врачи Белебеевской ЦРБ оказали необходимую помощь и провели телемедицинскую консультацию с реаниматологом и травматологом РДКБ. Сегодня, 11 апреля, к пациентке по линии санитарной авиации выехал травматолог РДКБ. Он провел операцию и согласовал дальнейшую тактику лечения. На данный момент пациентка по-прежнему находится в тяжелом состоянии. После стабилизации состояния планируется перевод в Уфу.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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